Fertigstellung im Frühjahr 2025 Wohnungen mitten in Sevelen im neuen Dorf-Carrée

Es wächst. Mitten im Ort. Und jeden Tag macht sich Heinz Friedrich Voortmann auf den Weg nach Sevelen, um dem Fortschritt zuzuschauen. Gemeinsam mit seiner Frau Jutta ist er Investor und Vermieter des neuen Dorf-Carrées, das mitten im Ort entstehen. Nicht umsonst hat es den Namenszusatz „Alte Molkerei“. Die stand dort nämlich früher. Zwischen heute und damals gab es an der Stelle noch den Cap-Markt. Als der 2014 schloss, war die Frage da, was auf dem Gelände passieren soll. Ein bisschen Wehmut sei dabei gewesen, als das Gebäude schließlich abgerissen wurde, sagt Jutta Voortmann. Immerhin hatte sich auch Künstler Mattez Deckers an der Seite des Gebäudes mit einem Graffiti verewigt. Vor dem Abriss habe sie davon noch Fotos gemacht, sagt Jutta Voortmann.