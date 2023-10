Interkommunale Zusammenarbeit Kerken bearbeitet ab 2024 Straelener Wohngeldanträge

Ziel dieser interkommunalen Zusammenarbeit ist es, durch die Zusammenlegung identischer Prozesse, Doppelstrukturen abzubauen und finanzielle, personelle und technische Ressourcen wirtschaftlicher einzusetzen. Durch Kooperationen dieser Art ergeben sich Synergieeffekte, die insbesondere für kleinere Städte und Gemeinden sehr wertvoll sind, heißt es vonseiten der Kommunen. Bei Fragen rund um das Thema Wohngeld helfen die Wohngeldstellen in den Rathäusern weiter. Die Adresse in Kerken lautet: Kommunale Wohngeldstelle Kerken & Straelen, Webermarkt 13/15 in Kerken.