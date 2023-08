Lebenshilfe-Wohnbetreuung Uhlandstraße in Geldern Gartenfest zum Silberjubiläum

Heute ist es eines von insgesamt fünf stationären Häusern nach dem Konzept der Lebenshilfe als besondere Wohnform ausgerichtet. Dort haben zwölf Menschen mit einer geistigen, teilweise auch körperlichen oder seelischen Behinderung ihr Zuhause. Das schöne Gebäude mit der ansprechenden Außenanlage fügt sich gut in das Wohngebiet neben dem Schulzentrum ein. Alle Bewohner verfügen über ein eigenes Zimmer und nutzen weitere Räumlichkeiten gemeinschaftlich. Gleichzeitig genießen sie es, in ihrem großen Garten zu werkeln und Natur pur zu erleben. In Hochbeeten wird eigenes Gemüse gezogen und Blumen ausgesät, in der Kleintieranlage wollen Kaninchen versorgt werden. Die Menschen, die hier zuhause sind, freuen sich, wenn „ihr“ Igel sein Näschen aus seinem eigens für ihn aufgestellten Häuschen streckt. „Das Haus in der Uhlandstraße ist ein Wohlfühlhaus, der Garten eine kleine Oase,“ findet Lydia van Ooyen, die Leiterin der Wohnbetreuung Uhlandstraße.“ Ein eigener Sportraum mit Fitnessgeräten ergänzt das attraktive Wohnangebot. Dass die Innenstadt von Geldern für die Menschen aus der Uhlandstraße zu Fuß gut zu erreichen ist und Spaziergänge rund um den benachbarten See besonders reizvoll sind, runden die Wohlfühl-Atmosphäre auf gelungene Weise ab. Davon konnten sich die Gäste überzeugen. „Wir haben gemeinsam mit geladenen Gästen ein tolles Geburtstagsfest gefeiert und gratulieren Bewohnern und dem Betreuungsteam zu diesem schönen Jubiläum“, sagt Elke Fermé, Fachbereichsleiterin Betreuung und Pflege bei der Lebenshilfe.