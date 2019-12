Haushaltsplan für 2020 : Wachtendonk rüstet die Feuerwehr auf

Das Feuerwehrgerätehaus in Wachtendonk soll durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Klatt

Wachtendonk Rund zehn Millionen Euro will die Gemeinde von 2020 bis 2023 investieren. Davon entfällt gut die Hälfte auf die Ausrüstung der Brandbekämpfer. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Wachtendonk ist das nächste große Projekt.

Eine umfangreiche Weihnachtslektüre hat Kämmerer Uwe Marksteiner den Mitgliedern des Wachtendonker Gemeinderats mitgebracht. Sie dürfen sich in den nächsten Wochen durch den Entwurf des Haushaltsplans für 2020 arbeiten. Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Gesamtlage. Kämmerer Marksteiner gibt dem Etat die Note „befriedigend“. „Die planerischen Defizite halten sich in Grenzen“, sagt er. Bis 2023 seien die Fehlbeträge von insgesamt rund 2,9 Millionen Euro aus der Ausgleichsrücklage zu bezahlen, in der sich zurzeit rund 6,4 Millionen Euro befinden. Für 2020 wird ein Defizit von rund 670.000 Euro erwartet. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Die Haushaltssatzung sieht lediglich einen Kredit von 100.105 Euro für das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vor, der komplett vom Land getilgt wird. Die Gemeinde bleibt im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei.

Die Investitionen. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind Investitionen von insgesamt rund zehn Millionen Euro vorgesehen. „Für eine Gemeinde unserer Größenordnung eine beachtliche Summe“, urteilt der Kämmerer. Ganz oben auf der Rangliste stehen in diesem Zeitraum Ausgaben für die Modernisierung der Feuerwehr mit rund 5,15 Millionen Euro. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Wachtendonk ist mit 1,1 Millionen Euro die größte Einzelmaßnahme 2020. Die Gesamtkosten hierfür bis 2023 sind mit vier Millionen Euro kalkuliert. Für die weitere Zukunft ist laut Marksteiner auch die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Wankum geplant. Dafür gibt es aber noch kein Grundstück. Die Wankumer Feuerwehr bekommt im nächsten Jahr ein Löschfahrzeug für 490.000 Euro. Weitere wichtige Ausgabeposten für 2020 sind 484.000 Euro für Grundstückskäufe, 420.000 Euro für den Bau einer Niederschlagswasser-Behandlungsanlage, 129.500 Euro für einen barrierefreien Zugang zur Niersuferpromenade am Friedensplatz und 213.900 Euro für zusätzliche Kosten bei der Entwicklung des Baugebiets „Alter Sportplatz Wankum“.