Ehrung auf der Messe A+A in Düsseldorf Innovationspreis Ergonomie geht an Baak aus Straelen

Zum zweiten Mal nach 2019 erhielt Sicherheitsschuhhersteller Baak auch 2023 den Innovationspreis Ergonomie. Marketingleiter Ralf Eisele überreichte Ingo Grusa, Geschäftsführer von Baak, den Preis auf der Weltleitmesse A+A in Düsseldorf. Das IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie aus Nürnberg zeichnet so Unternehmen aus, die sich durch ihr vorbildliches Engagement für den arbeitenden Menschen profilieren. Baak hatte sich mit seinem Sicherheitsschuh „Sky“ als Problemlöser für Hallux valgus um den Preis beworben. Sky ist ein Unisex-Sicherheitsschuh der Schutzklasse S1P, in den der Hersteller neben seinem patentierten und prämierten „Baak Go&Relax-System“ eine weitere Innovation integrierte: ein flexibles Textilmaterial in Obermaterial und Futter. Dadurch ist der Bereich um den Hallux dehnbar.