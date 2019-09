Wochenmarkt in Geldern : An Erntedank gibt es „vergessenes Gemüse“

Geldern Mit einer Erntedank-Aktion wollen sich die Beschicker vom Gelderner Wochenmarkt dem „vergessenen Gemüse“ widmen.

Schön bunt wird es auf dem Gelderner Wochenmarkt am Freitag, 4. Oktober. An diesem Tag steht „vergessenes Gemüse“ bei den Händlern im Mittelpunkt. „Es schmeckt anders und lecker. Ich finde, man muss den Menschen näher bringen, was es so alles gibt“, sagt Lisa Kastner von der Gemeinschaft der Marktbeschicker.