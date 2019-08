Kommentar „Unsere Woche“ : Recht gegen Vernunft

Kapellen Der Streit um die zugemauerte Gartenstraße in Kapellen vergiftet eine ganze Nachbarschaft. Dabei geht es längst nicht mehr darum, wer im Recht ist. Vielmehr sollten sich Stadt und Anwohner um eine vernünftige und menschliche Lösung bemühen, mit der alle leben können.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

An diese Moral muss ich denken, wenn es um den Konflikt um die Gartenstraße geht. Dort haben Anwohner ihren Garten über einen kleinen Fußweg, das Päddchen, gebaut. Das Problem, im Vergleich zu dem Streit mit meinen Geschwistern: Das Leben der Nachbarn wird dadurch auf tragische Weise beeinträchtigt. Dass der Garten einer Anwohnerin jetzt jäh vor einer Mauer endet, ist zwar nicht schön, aber damit kann man leben. Dass ein Rollstuhlfahrer aber sein Zuhause nicht mehr verlassen kann, ist unerträglich.

Je nachdem, wen man fragt, haben die Stadt Geldern, die Bauleute und die Nachbarn in dem Konflikt mehr als einen Fehler gemacht. Im Recht sind die Eigentümer des Gartens, das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Demnach ist der Weg privat und durfte zugebaut werden. Ob diese Entscheidung – von Seiten des Gerichts und der Anwohner – vernünftig und menschlich ist, ist aber eine andere Sache. Wer den Nachbarn sieht, wie er versucht, seinen Rollstuhl durch das enge Gässchen zu schieben und sich dabei die Hände an der Wand aufschürft, wird diese Entscheidung in Frage stellen.