Straelen-Herongen : Wochen der Nachhaltigkeit bei Landgard gestartet

Der Startschuss für die Landgard-Nachhaltigkeitswochen ist auf der Gartenmesse „spoga+gafa“ in Köln gefallen. Foto: Picasa. Foto: Picasa

(RP) Der Startschuss für die Landgard-Nachhaltigkeitswochen ist auf der Gartenmesse „spoga+gafa“ in Köln gefallen. Ab Anfang September dreht sich an allen Standorten der Erzeugergenossenschaft und in den Märkten für mehrere Wochen alles um die vier Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie „Grüne Produkte“, „Klima, Energie und Umwelt“, „Mitarbeiter“ sowie „Gesellschaft“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Landgard zeigt mit den Nachhaltigkeitswochen, welche vielfältigen Gesichter nachhaltige Produkte haben können.

Für den Schutz wichtiger Insekten greifen die Landgard-Auszubildenden am Standort Herongen zu Hammer, Stichsäge und Akkuschrauber. Dabei entsteht ein großes Insektenhotel, das rundum mit insektenfreundlichen Stauden bepflanzt wird und bestäubenden Nützlingen eine Unterkunft bieten wird. Auch an anderer Stelle summt und brummt es. So zieht der neue Landgard-Bienenstock in einen umzäunten Bereich an einem Wasserauffangbecken auf dem Firmengelände.