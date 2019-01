Sevelen: Wo neue Ärzte für Sevelen hin sollen

So soll sie aussehen: die neue Dorfstraße mit vielen Sitzmöglichkeiten und ohne alten Cap-Markt. Rechts soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit Arztpraxis entstehen. Der Vorplatz mit Sonnenschirmen soll Aufenthaltsqualität bieten. Foto: Gemeinde

Sevelen Die SPD hat einen Antrag gestellt, in dem verschiedene Modelle vorgestellt werden, damit auch in Zukunft Ärzte aufs Land kommen. Angedacht sind neue Praxisräume im Gebäude, das beim ehemaligen CAP-Markt enstehen soll.

Die Zeit drängt. „In absehbarer Zeit werden die Hausärzte im Ortsteil Sevelen in den Ruhestand gehen“, heißt es im Antrag der Issumer SPD an den Rat der Gemeinde Issum. Dass das Thema hausärztliche Versorgung den Issumern, und vor allem den Sevelenern, unter den Nägel brennt, merkten die SPD anhand einer Befragung, die sie unter der Bevölkerung durchführten. „Mit Abstand war es das wichtigste Thema für die Menschen“, sagt der Issumer SPD-Fraktionsvorsitzende Sascha Kujath. „Es zeigt, dass wir den Nerv mit unserem Antrag getroffen haben.“

Angefügt sind einige Ideen, wie der Ärztemangel in der Issumer Ortschaft bekämpft werden soll. Im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Issum am Dienstag, 5. Februar, wird die Zukunft der hausärztlichen Versorgung Thema sein.

Was Der Neubau eines Gebäudes am ehemaligen Cap-Markt ist Teil des „Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts Issum 2020“. Der Dorfkern von Sevelen soll attraktiver werden. Zu den dafür geplanten Maßnahmen gehört zum Beispiel die Verlegung der Landesstraße, damit der Ortskern mehr Aufenthaltsqualität bietet.

Politik und Gemeinde zerbrechen sich schon länger darüber den Kopf. Im Rahmen der Ortskernerneuerung soll am ehemaligen CAP-Markt in Sevelen eine Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Bereits im Sommer 2018 wurde laut darüber nachgedacht, auch Ärzten dort ein Zuhause zu geben. Es gab ein Ärzteehepaar, das Interesse bekundete, sich dann aber anders entschied. „Sie haben keinen Grund angegeben“, sagt Issums Bürgermeister Clemens Brüx. Die Idee, im Ortskern eine Arztpraxis unterzubringen, sei damit aber nicht hinfällig.

Die Lage sei ideal für eine Arztpraxis mit der Apotheke gegenüber und den vielen Parkplätze in der Nähe, sagt Dr. Cornelia Camp. An der Nachfolge der Gemeinschaftspraxis Wochnik-Camp wird gearbeitet und sie wird auf jeden Fall weitergeführt, sagt die Ärztin zu den Zukunftsplänen. Es besteht durchaus der Wunsch dann auch in das neue Gebäude, das auf dem Gelände des ehemaligen CAP-Markts entstehen soll, einzuziehen.