Karten zeigen Überflutungsrisiko Wo in Geldern und Veert Gefahr durch Starkregen droht

Viele Gelderner haben vor Kurzem zum ersten Mal seit Jahren wieder Erfahrungen mit Wasser in ihren Kellern gemacht. Zwar standen auch die Niers und die Gelderner Fleuth so hoch wie seit rund 20 Jahren nicht mehr, doch war ihr Hochwasser nicht die Ursache für die vollgelaufenen Keller. Das war der hohe Grundwasserspiegel, der nach wochenlangen Regenfällen immer weiter gestiegen war. Eine größere Gefahr stellen solche Regenmengen dar, sollten sie in kürzerer Zeit fallen.