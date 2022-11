Wirtschaft in Straelen : Straelen verleiht zum 20. Mal seinen Wirtschaftspreis

Im vergangenen Jahr wurden diese Straelener vom Bürgermeister, vom Wirtschaftsförderer und vom Blumenmädchen beglückwünscht. Foto: Rüdiger Bechhaus

Straelen Im Forum findet am 17. November wieder der Wirtschaftstreff statt. An diesem Abend wird die „Grüne Couch“ an zwei Preisträger übergeben.

Es ist Jahr für Jahr Mitte November ein großes gesellschaftliches Ereignis in der Blumenstadt. Gemeint ist diesmal nicht der auch in Straelen wichtige Start in die närrische „fünfte“ Jahreszeit. Es handelt sich um den Wirtschaftstreff. Er findet am Donnerstag, 17. November, statt. Und es ist eine besondere Ausgabe dieser Veranstaltung. Denn bereits zum 20. Mal wird im Forum der Wirtschaftspreis der Stadt Straelen verliehen.

Wer bekommt diesmal die „Grüne Couch“? Diese Frage wird an diesem Abend beantwortet. Preisträger können Straelener Unternehmen, aber auch Vereine und Privatpersonen sein, die mit ihren Aktivitäten zur Förderung des Standortes Straelen beitragen und so die Arbeit des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung unterstützen. Kurzum – es werden Engagierte ausgezeichnet, die sich für die Blumenstadt „stark machen“.

Den Straelener Wirtschaftspreis gibt es in Form dieser kleinen Couch. Foto: Stadt Straelen

Der Straelener Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur hat auf Vorschlag des Beirates der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zwei Preisträger ausgewählt. Insgesamt waren im Vorfeld elf Vorschläge aus der Bevölkerung eingereicht worden.

Bevor jedoch die beleuchtete grüne Miniatur-Couch feierlich übergeben wird, hören die Teilnehmer einen Gastvortrag. Diesmal trägt er den Titel „Zwischen Weltrettung und Homo Oeconomicus – Unternehmerisches Handeln auf dem Weg zur Klimaneutralität“. Referent ist Andreas Hübner, Geschäftsführer der Gertec Ingenieurgesellschaft aus Essen.

Unternehmen werden immer häufiger mit dem Anspruch konfrontiert, sich und ihre Produktion klimaneutral zu gestalten. Aber was bedeutet dieser schillernde Begriff „klimaneutral“ eigentlich? Wie lässt er sich aus unternehmerischer Sicht definieren? Was bedeutet es, sich als Unternehmen auf den Weg der Klimaneutralität zu begeben? Fragen, auf die Andreas Hübner, der auch die Stadt Straelen bei diesem Themenkomplex berät, Antworten in seinem Vortrag geben wird.

Die Veranstaltung für die Straelener Wirtschaft findet am Donnerstag, 17. November, im Forum des Schulzentrums in Straelen, Fontanestraße, statt. Einlass ist um 19 Uhr. Die offizielle Begrüßung durch Bürgermeister Bernd Kuse findet um 19.30 Uhr statt. Eingeladen sind alle Unternehmen aus Straelen. Sollte jemand versehentlich bis heute noch keine Einladung erhalten haben, wird um Rückmeldung unter Telefon 02834 702210 oder per E-Mail an uwe.bons@straelen.de gebeten.