Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomen mit Existenzsorgen : Wirtschaftsförderer: Wachtendonk braucht neue Gewerbeflächen

Franz-Josef Delbeck, Wirtschaftsförderer in Wachtendonk. Foto: Gemeinde Wachtendonk

Interview Wachtendonk Wie schätzen die Experten für die wirtschaftliche Entwicklung in den Kommunen die Lage ein? Franz-Josef Delbeck appelliert an die Bürger, den örtlichen Handel weiterhin zu unterstützen und Liefer- und Abholservice rege in Anspruch zu nehmen.