Interview mit Tim van Hees-Clanzett : „Wir haben keine vernünftigen Immobilien“

Tim van Hees-Clanzett – der frühere Wirtschaftsförderer ist seit Juli der erste Beigeordnete der Stadt Geldern. Foto: Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Seit Juli ist Tim van Hees-Clanzett, vorher Wirtschaftsförderer, der erste Beigeordnete der Stadt Geldern. Im Interview spricht über seinen ersten Berufswunsch, Visionen für die Innenstadt und leere Ladenlokale.

Was wollten Sie werden, als Sie Kind waren?

Tim van Hees-Clanzett Ich wollte immer wie mein Opa und mein Onkel Elektriker werden, das war der große Wunsch. Ansonsten die klassischen Sachen: Polizist, Feuerwehrmann.

Info Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Aufbau Bürgermeister Sven Kaiser leitet die Verwaltung. Vier Dezernenten sind für Ämter und Betriebe zuständig. Zum Dezernat von Tim van Hees-Clanzett gehören: Amt für Stadtentwicklung und -planung, Tiefbauamt, Verkehrs- und Immobilenbetrieb. Er ist zudem der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Da ist der Beigeordnete aber weit von entfernt.

van Hees-Clanzett Tatsächlich, ja. Ich habe Geografie studiert, das ist ein sehr breit angelegtes Fach mit vielen Themen und Verbindungselementen. Ein praktisches Beispiel: Geldern ist Schulstadt. Aufgrund der Tatsache, dass wir knapp 8000 Schüler jeden Tag in Geldern haben, haben wir es geschafft, einen Filialisten wie H&M nach Geldern zu bekommen. H&M hat gesagt: interessanter Standort. So stehen manche Dinge miteinander in Verbindung. Ich versuche immer, einen ganzheitlichen Blick auf die Dinge zu haben, das finde ich spannend.

Das Thema Einzelhandel beschäftigt viele Gelderner, sie beschweren sich über die Leerstände. Warum ist das hier so ein großes Problem?

van Hees-Clanzett Ich glaube nicht, dass das nur hier so ein Problem ist. Hintergrund ist der wachsende Umsatz im Online-Handel. Aber zum Teil entsprechen auch die Leerstände nicht mehr den neuesten Standards. Kaum jemand macht sich noch selbstständig im Einzelhandel und ist auch nicht bereit, die großen Risiken dafür zu tragen, die Zwei-, Drei- oder Fünf-Jahres-Mietverträge zu relativ hohen Mieten mit sich bringen. Mittlerweile haben sich die Mieten in der Innenstadt in manchen Bereichen schon angepasst, einfach, weil die Eigentümer feststellen: Wir finden nicht mehr so einfach Nachfolger.

Welche Standards haben die großen Filialisten?

Van Hees-Clanzett Filialisten brauchen mindestens 150 Quadratmeter, in einer 1A-Lage oder in der Fußgängerzone. In Geldern sind viele leerstehende Ladenlokale unter 100 Quadratmeter groß, die sind für Ketten nicht interessant. Hinzu kommen Stufen in den Leerständen oder Stützen, die eine vernünftige Regalierung erschweren. Filialisten stoppen ohnehin gerade ihre Expansion, aber vor allem haben wir keine vernünftigen Immobilien, die wir anbieten können.

Welcher Einzelhandel funktioniert denn noch?

Van Hees-Clanzett Früher waren es Handyläden, die sind auf dem Rückmarsch. Jetzt sind es Imbissläden, Nagelstudios und alles, was im günstigen Bereich läuft. Das ist ein Trend, der ist da, den können wir in Geldern nicht aufhalten. Aber wir können versuchen, Leerstände zu bespielen, damit etwas Leben reinkommt. Die Mitmachwerkstatt an der Heilig-Geist-Gasse ist ein Ansatz. Diese Leerstände sind ein Thema, mit dem sich die Stelle Citymanagement beschäftigen soll. Die wird in den nächsten Wochen ausgeschrieben, sodass wir hoffentlich noch in diesem Jahr starten können.

Wäre denn statt Gewerbe auf den Einkaufsstraßen auch Wohnraum denkbar?

van Hees-Clanzett Nein. Die Situation ist momentan noch nicht so schlimm, dass wir es diskutieren müssten, aber wir müssen weiter beobachten. Wenn das Kapuzinertor mit dem Edeka-Markt eröffnet, werden sich die Laufwege ein wenig ändern, der südliche Marktplatz wird mehr frequentiert werden. Worauf wir Obacht geben müssen, ist die Hartstraße, weil dort viele Einzelhändler angesiedelt sind, bei denen bald ein Generationenwechsel ansteht.

Wenn Geld und Zeit keine Rollen spielen würden, was würden Sie in Geldern verändern?

van Hees-Clanzett Familienfreundlichkeit wäre mir sehr wichtig, das wird manchmal vergessen und da könnten wir uns noch eine Scheibe von den Niederländern abschneiden. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Bevölkerungszahl halten, auch in den Ortschaften. Wenn wir Richtung 2040 schauen, wird das eher abnehmen, da haben wir klare Analysen zu.

Wie macht man eine Stadt familienfreundlich?

van Hees-Clanzett Das muss gemeinsam entwickelt werden. Es reicht nicht, wenn wir uns in der Stadtverwaltung etwas ausdenken. Stadtplanung sollte vorher anfangen, wir sollten aus fachlicher Sicht ein paar Eckpunkte formulieren und damit in eine Bürgerbeteiligung reingehen, gemeinsam Pläne erarbeiten. Das kann ich mir auch für die Issumer Straße vorstellen.

Vor welcher Aufgabe haben Sie den größten Respekt?

van Hees-Clanzett Die Verwaltungsmodernisierung ist eine Aufgabe, die betrifft die gesamte Verwaltung und ist aus meiner Sicht eine große Herausforderung. Ich habe da keine Sorge vor, ich freue mich sogar auf den Prozess, aber wir müssen uns gut überlegen, wie wir das machen. Ein Thema ist dabei: Wie kann die Stadt ein attraktiver Arbeitgeber werden? Im technischen Bereich bekommen wir immer weniger Stellen besetzt. Wir haben Stellen, die wir zum dritten oder vierten Mal ausschreiben, wo wir keine Nachfolger finden, wenn wir denn überhaupt genug Bewerbungen bekommen. Die Modernisierung ist ein längerfristiger Prozess, der aus meiner Sicht mindestens acht Jahre dauern wird.

Auch auf Ihre Stellen haben sich nur fünf Leute beworben. Woran liegt das?

van Hees-Clanzett Die Hintergründe sind sicherlich vielfältig. Woran es gelegen hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Grundsätzlich durch Erfahrungen bei anderen Ausschreibungen ist festzustellen, dass die Stadt Geldern ein attraktiver Wohnstandort ist. Aber gerade junge Menschen wollen häufig erstmal raus, in die große Stadt. Erst zwischen 25 und 35 Jahren kommt das Thema Familie auf. Dann wird Geldern als Standort wieder interessant. Bei vielen Bewerbungen habe ich gemerkt: Die Menschen sind bereit, auf ein wenig Gehalt zu verzichten für eine ruhige Lebenslage, kurze Wege, Flexibilität. Warum wir auf einige Stellen weniger Bewerber bekommen als auf andere – auf die Stabsstelle Klima, Umwelt Nachhaltigkeit waren es 67 Bewerbungen – ist manchmal nicht nachvollziehbar. Wir müssen aber an unserem Image arbeiten. Denn so verstaubt wie die Verwaltung als Arbeitgeber früher mal verschrien war, ist sie gar nicht.

Haben Sie schon das Gefühl, in Ihrer neuen Position angekommen zu sein?