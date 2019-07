Sommerkirmes und Schützenfest : Winternam feiert König Martin Kuyten

Winternam Der Umzug mit Königsgalaball bildete am Sonntag den Höhepunkt des Schützenfestes in Winternam. im Mittelpunkt standen König Martin Kuyten und seine Königin Anna-Lena Kuyten. Den Thron komplettieren Minister Christoph Kuyten mit Hofdame Andrea Rausch sowie Minister Stephan Joisten mit Hofdame Carolin Joisten.

In den kommenden fünf Jahren wird dieser Hofstaat die Bruderschaft repräsentieren. Noch wird aber in Winternam weiter gefeiert; Montag wird gegen 18 Uhr der Dämmerschoppen stattfinden. Den Abschluss bildet der Klompenball am Mittwoch, 17. Juli, ab 20 Uhr. Nachbarschaften, Bruderschaft und das Trommlercorps treffen sich um 19.30 Uhr beim König, um dann zum Festzelt zu ziehen. Für Tanzmusik und Stimmung im Festzelt wird die Band „Two for you“ sorgen. RP-Foto: Evers