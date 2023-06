Neuer Schulhof in Geldern Winterlinde an der Michael-Schule wird entfernt

Die Winterlinde neben der früheren Hausmeisterwohnung an der Michael-Schule in Geldern wird am Donnerstag, 15. Juni, entfernt. Darauf weisen die Stadt und die Gelderner Baugesellschaft hin. Hintergrund ist die fehlende Standsicherheit. Ein Baumgutachter hatte festgestellt, dass die Linde nur an zwei Seiten gewurzelt habe. Es sei zwar möglich, die Winterlinde am Keller der alten Hausmeisterwohnung zu versetzen und in den neuen Außenbereich der Schule zu integrieren, allerdings sei dies mit einem erheblichen Aufwand verbunden, heißt es seitens der Stadt und der Baugesellschaft.