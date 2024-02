Blick aufs Vogelschießen und Schützenfest Winterkirmes der Vereinigten Bruderschaft Wachtendonk-Gelinter

Zur Generalversammlung erschienen 54 Mitglieder. Den Titel des Jungschützenprinzen für das Jahr 2024 konnte Max Waerdt erringen. Bei den Wahlen für die vakanten Vorstandsposten fungierte der Präses, Pastor Manfred Stücker als Wahlleiter. Folgende Schützenbrüder wurden in ihren Ämtern bestätigt beziehungsweise neu in den Vorstand gewählt. Alle Posten wurden nahezu einstimmig vergeben. 1. Vorsitzender: Bernd Trienekens, 1. Schriftführer: Peter Schuffelen, Major: Hans-Josef Heyer und Hauptmann 1. Zug: Rainer Langendonk. Zum neuen Zeugwart wurde einstimmig Christian Nieskens gewählt. Als Adjutanten des Fähnrichs Frank Messerli wurden die Schützenbrüder Werner Loy und Johannes Heußen für zwei weitere Jahre bestätigt. Der Schießmeister Florian Tendyck und der Schießgruppenkassierer Markus Irkens wurden in ihren Ämtern von der Versammlung einstimmig bestätigt. Die Vorbereitungen für das Vogelschießen, am 27. April ab 15 Uhr bei Waerdt auf dem Holleshof, und auf Schützenfest (29. Mai bis 3. Juni) laufen auf Hochtouren. Das Festzelt steht, wie in den vergangenen Jahren, wieder auf dem Friedensplatz mitten in Wachtendonk. Bei der stimmungsvollen Offiziers-Versteigerung durch Auktionator: Hans-Josef Heyer, konnten alle Posten an den Mann gebracht werden: General mit Adjutanten wurden Frank Gielen mit Josef Brauers und Willi Weyer; Leutnant 1, und 2. Zug wurden Max Waerdt und Luca Gutkowski; Der Spieß heißt Simon Waerdt.