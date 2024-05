Ungewöhnliches Unwetter Ein Dorf sieht weiß – Hagelfluss in Walbeck

Wenn im Wonnemonat Mai in Walbeck von der „weißen Pracht“ die Rede ist, dreht sich normalerweise alles um den Spargel, der dann in aller Munde ist. Am Pfingstsonntag allerdings war die weiße Pracht eine andere. Da blieb so manchem Walbecker vor Staunen glatt der Mund offen.