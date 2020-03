39-Jähriger in Gegenverkehr geraten : Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Winnekendonk

Winnekendonk Zwei Autos sind am Samstagabend auf der Xantener Straße zwischen Winnekendonk und Sonsbeck kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem schweren Unfall in Winnekendonk wurden am Samstag zwei Autofahrer verletzt. Gegen 19:45 Uhr fuhr ein 50-jähriger aus Kevelaer mit seinem silbernen Skoda auf der Xantener Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck, teilt die Polizei mit. Als ihm ein 39-jähriger Autofahrer aus Kevelaer mit seinem roten Dacia entgegenkam, geriet der Dacia-Fahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten.