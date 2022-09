Windpark Kerken stellt sich vor : Musik und viele Infos beim Windfest in Eyll

Kerken Das Windrad E2 kann am Samstag besichtigt werden. Für Livemusik sorgen der Musikverein Nieukerk und die Partyband „Moon Dancers“.

Ein Windfest findet am Samstag, 3. September, 12 bis 17 Uhr, an der Windenergieanlage E2 in Kerken statt. Für Besucher ist die Windenergieanlagegeöffnet und kann besichtigt werden. Mitarbeiter aus der Technischen Betriebsführung von SL Naturenergie führen Interessierte durch den Innenraum und erläutern die Technik. Es wartet ein Unterhaltungsprogramm auf große und kleine Gäste: Musik vom Musikverein Nieukerk und der Partyband „Moon Dancers“, die SL-Hüpfburg, Zauberei und Kinderschminken. Der Windpark Kerken wird von den Bürgerenergiegesellschaften sowie der SL Windpark Kerken-Eyll GmbH & Co.KG betrieben. Die acht Enercon-Anlagen produzieren jährlich rund 70 Millionen kWh klimafreundlichen Grünstrom und können damit rechnerisch rund 20.000 Haushalte versorgen. „Jede moderne Windenergieanlage spart 500.000 Euro an Erdgasimporten und senkt als billigster Energielieferant die Strompreise“, erklärt Milan Nitzschke, Geschäftsführer von SL Naturenergie.