Höchste Auszeichnung der SPD Willy-Brandt-Medaille für Hejo Eicker

Begleitet wurde die Ehrung durch das Marcel&Isy-Project, die deutsche Chansons in der Tradition von Berthold Brecht und Kurt Weill sangen. Überreicht wurde die Medaille von Sarah Phillips, der neuen SPD-Landesvorsitzenden, in den Lindenstuben in Geldern. Zahlreiche politische Weggefährten waren anwesend. „Solch eine Wertschätzung und sich Zeit für solche Ereignisse zu nehmen, ist in politisch aufgeregten Zeiten wie diesen wichtig. Alle Anforderungen an die Ehrung sind mehr als erfüllt“, sagte Sarah Philipp.