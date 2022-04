Ukrainer in Straelen : Deutsch lernen für die zweite Chance

Der 16 Jahre alte Nikita mit seiner Mutter Irina aus der Ukraine und den Lehrerinnen Anja Hoffstadt (l.) und Maryna Horoschko (r.). Foto: Klatt

Straelen 18 junge Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, werden in einer Willkommensklasse in Straelen in der Sprache des Gastlandes unterrichtet. Das Gymnasium und die Sekundarschule machen das Angebot gemeinsam.