Plattencover als Wandschmuck Die Stars der Jugend als Tapete

In diesem Zimmer fehlt keiner. Die Hollies sind dabei und die Rubettes. Bonnie Tyler lächelt neben Tony Christie. Slade, Sweet und T. Rex gesellen sich zu Queen, Status Quo und Redbone. Chicago und die Bee Gees hängen Kante an Kante mit Middle of the Road und Cat Stevens. Auch deutsche Interpreten sind vertreten – Juliane Werding, Henry Valentino, Marianne Rosenberg und ein Zeichentrick-Hund namens Wum. Eben alles, mit dem man als Musikkonsument in Kontakt kam, wenn man in den 70er Jahren sozialisiert wurde. So wie Willi Niersmann aus Winnekendonk.