Orgelkonzert : Kronenberg spielt auf der Mühleisen-Orgel

Seit 25 Jahren befindet sich die Mühleisen-Orgel in der Walbecker Pfarrkirche. Dieses Jubiläum wird mit drei Konzerten gefeiert. Foto: Kirchengemeinde Foto: Privat

Walbeck Sonntag erklingt das zweite Konzert zum 25-jährigen Bestehen des Instruments in St. Nikolaus Walbeck.

Das zweite Orgelkonzert zum 25-jährigen Bestehen der Mühleisen-Orgel in der St.-Nikolaus-Kirche in Walbeck erklingt am Sonntag, 6. Januar, um 18 Uhr. Es spielt Willi Kronenberg, gebürtig aus Winnekendonk, heute in Köln tätig. Auf dem Programm stehen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Joseph Rheinberger, Dietrich Buxtehude, Ludwig van Beethoven, aber auch unbekanntere Komponisten wie Johann Gottfried Müthel, einem der letzten Bach-Schüler.

Bei der Müthel-Komposition wird auch die Chororgel gespielt, für besondere Echo-Effekte. Die Kirchenbänke werden umgedreht, es wird eine Videoübertragung auf Großleinwand geben.

Das Programm im einzelnen: Johann Sebastian Bach (1685-1750), Praeludium und Fuge C-dur BWV 547; Dietrich Buxtehude (1637-1707), „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ Buxwv 223; Louis-Claude Daquin (1694-1772), Noël suisse; François Couperin (1668-1733), Benedictus (aus der „Messe à l‘usage des Couvents“); Johann Gottfried Müthel (1728-1788), Fantasie in Es-dur; Ludwig van Beethoven (1770-1827), Adagio assai F-dur WoO 33,1; Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901), Orgelsonate Nr. 3 G-dur, op. 88: Pastorale (Con moto), Intermezzo (Andante con moto), Fuge (Non troppo allegro).

Willi Kronenberg wurde früh in seinem Interesse am Orgel- und Cembalospiel unterstützt. Nach gutem Unterricht in seiner Heimat (Ellen Killewald, Kantor Hans Feierabend) studierte er Kirchenmusik in Köln und Stuttgart; danach setzte er seine Ausbildung in Freiburg und Amsterdam fort und wurde dabei von namhaften Lehrern wie Robert Hill, Ewald Kooiman und Ludger Lohmann unterrichtet. Seine Studien in den Fächern Orgel und Cembalo schloss er jeweils mit dem Konzertexamen ab. Ergänzend besuchte er zahlreiche Interpretationskurse.