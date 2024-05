St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen Willi Daniels ist neuer König von Oermten

An Christi-Himmelfahrt fand das traditionelle Vogelschießen der St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen statt. Nachdem die Schützenbrüder, unter musikalischer Begleitung des Trommlerkorps Sevelen, zum amtierenden König, Alexander Saers gezogen waren, fand dort zu Ehren des scheidenden Hofstaates das Fahnenschwenken statt. Anschließend zogen die Schützen zur Vogelstange am Mehrgenerationenplatz in Oermten.