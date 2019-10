Landwirtschaft am Niederrhein : Die Landwirte wehren sich gegen die Auflagenflut

Ist verärgert wie viele seiner Kollegen: Wilhelm Hellmanns, der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Geldern. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Gelderland Der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Geldern beklagt Aktionismus des Gesetzgebers. Eine Demonstration am Montag in Bonn soll den Unmut klar machen.

Die Bauern schlagen Alarm. Die zunehmende Auflagenflut bedroht ihre Existenz. „Es ist 5 vor 12. Es muss endlich Schluss sein mit dem maßlosen Aktionismus gegen die Landwirtschaft“, betont Wilhelm Hellmanns, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Geldern. Am Montag, 14. Oktober, machen die Bauern ihrem Ärger in einer Kundgebung vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Bonn-Duisdorf (Rochusstraße 1) um 11.55 Uhr – fünf vor zwölf – Luft. Dazu laden der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV), der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV), der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau, der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd sowie der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern ein.

Durch das Agrarpaket sowie weitere neue Verordnungen der Bundesregierung drohen zahlreiche neue Auflagen, die auch die rheinischen Landwirte hart treffen. Dazu gehören das Aktionsprogramm Insektenschutz mit zusätzlichen Pflanzenschutzauflagen, das Tierwohl-Label und die Mittelumschichtung der EU-Agrargelder von der ersten in die zweite Säule sowie die neue Düngeverordnung. Der Berufsstand befürchtet, dass die Bauern in ihrer Existenz gefährdet werden. „Keine Zukunft ohne Bauern“, fordert der Vorsitzende.

Nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes drohen auf fast 2,4 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Deutschland zusätzliche ordnungsrechtliche Eingriffe. Die Auflagen reichen von einem faktischen Pflanzenschutzverbot bis hin zu einem tiefen Eingriff in das Eigentum. „Die geplanten Verbote verhindern die Gestaltung von sinnvollen Agrarumweltprogrammen und erhöhen gleichzeitig das Sanktionsrisiko, während sie die Gewährung von Fördergeldern einschränken“, so die Kritik des Vorsitzenden. „Wir wenden uns konsequent gegen eine Ausdehnung des Ordnungsrechtes und setzen uns für das mit der Politik in Nordrhein-Westfalen über viele Jahre hinweg erfolgreich entwickelte Prinzip der Kooperation ein.“