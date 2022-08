Kabarett : Wilfried Schmickler zu Gast im Schützenzelt auf der Boeckelt

Boekelt Der bekannte Politkabarettist präsentierte auf Einladung des Kunstvereins Gelderland sein Programm „Es hört nicht auf“. Das Publikum war begeistert.

Der Umgang mit dem Virus ist nur einer der Gründe, die Schmickler kritisch und skeptisch auf die Weltlage blicken lassen. Immer wieder schoss er am Donnerstagabend wortgewaltige Schimpfkanonaden ab. Er ätzte gegen die AfD als Sammelbecken der braunen Gefahr, die immer eifrig Ängste und Zwietracht säe und so die Gesellschaft zu destabilisieren versuche. Er attackierte die Corona-Leugner und Putin-Versteher, die zwar gegen die USA und die Nato demonstrierten, über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine jedoch kein Wort verlören. Er nahm die Fußballfunktionäre, an ihrer Spitze den Fifa-Präsidenten, ins Visier, die ihm die Freude am Fußball durch Gewissenlosigkeit und Korruptheit vergällen. Und auch die Ausbeutung der Erde, die Vernichtung unzähliger Tierarten Tag für Tag und die Klimakatastrophe kommentierte Schmickler mit der ihm eigenen Galligkeit. Die Gier, den Neid und den Hass nannte er als Quellen allen Übels.