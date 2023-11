Kabarett unter’m Dach in Kevelaer Wilfried Schmickler „hört nicht auf“

Am Freitag, 17. November, ist er mit seinem neuen Programm „Es hört nicht auf!“ in der Reihe Kabarett unter’m Dach im Kevelaerer Bühnenhaus zu erleben. Karten gibt es für Kurzentschlossene im Vorverkauf in der Tourist-Information in Kevelaer, in der Buchhandlung Keuck in Geldern, im Kulturbüro Niederrhein in Kleve oder online unter www.resevixt.de zum Preis von 28,50 Euro, an der Abendkasse 35 Euro.