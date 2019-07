Brauchtum : Boschi“ trägt die Jubiläums-Festkette

Mit der Festkette nach der feierlichen Überreichung: Wilfried Bosch (Mitte) mit seinen Adjutanten Josef Baumanns (r.) und Mario Smeyts. Foto: Norbert Prümen (nop)

Sevelen Am Samstag erhielt im feierlichen Rahmen Wilfried Bosch vor dem Sevelener Bürgerhaus die Festkette. Die Vereinsgemeinschaft begeht mit dieser Sommerkirmes ihr 50-jähriges Bestehen.

Großer Bahnhof für eine besondere Auszeichnung vor dem Sevelener Bürgerhaus. Am Samstag erhielt Wilfried Bosch, kurz „Boschi „genannt, die höchste Auszeichnung im Sevelener Vereinsleben: die Festkette, die bei der Sommerkirmes überreicht wird.

Doch diesmal, zum 50-jährigen Bestehen der Vereinsgemeinschaft Sevelen, sollte alles ein wenig anders laufen, wie Schriftführer Norbert Smeets bei der Begrüßung erklärte. Erstmals nach 50 Jahren eröffnete nicht der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft die Feierlichkeiten, sondern ließ sich vertreten. Aus gutem Grund, wie Smeets erklärte, denn erstmals stellte die Vereinsgemeinschaft seit ihrer Gründung selber den Festkettenträger. „Im Jubiläumsjahr waren unsere Mitgliedsvereine auf die Idee gekommen, diese Ehre dem buntesten Verein in Sevelen zukommen solle, der Vereinsgemeinschaft selbst“, so Smeets. Und noch eine Besonderheit erlebte die Vereinsgemeinschaft in ihrem Jubiläumsjahr. Die Gemeinde Issum ergänzte die Festkette um eine neue Plakette aus der Goldschmiede Vitten.

Info Sevelen feiert noch heute und morgen Montag Um 6 Uhr weckt das Trommlerkorps die Sevelener. Die treffen sich dann um 12 Uhr am und im Festzelt zum Frühschoppen. Der Nachmittag gehört den Familien, wo Schmitz Backes am Zelt für Unterhaltung sorgt. Dienstag Wilfried Bosch gibt die Festkette um 18.45 Uhr am Bürgerhaus wieder zurück. Um 20 Uhr beginnt auf dem Marktplatz vor dem Festzelt die Gerichtsverhandlung gegen die Kirmespuppe Knollepöckske. Danach ist Tanz im Festzelt.

In einem kleinen Rückblick erinnerte Smeets an die Entstehungsgeschichte der Vereinsgemeinschaft vor 50 Jahren. „Mit der Gründung war etwas Großes geschaffen worden“, so Smeets. „Es stand immer das gesellige Zusammensein und Zusammenleben in unserer Gemeinde zum Wohle aller im Vordergrund.“ Viele Feste wurden seither gefeiert, Veranstaltungen gemeinsam gestemmt. „Aber einen eigenen Festkettenträger hatte die Vereinsgemeinschaft noch nie“, so Smeets weiter.

Im Anschluss stellte Bürgermeister Clemens Brüx nochmals den Festkettenträger Wilfried Bosch und seine Adjutanten, Josef Baumannns und Mario Smeyts, vor. Beide sind aktiv in verschiedenen Vereinen und wie Bosch fest mit dem Hexenland verwurzelt.

Dass die Mitgliedsvereine und das Komitee aus dem eigenen Vorstand den Festkettenträger wählten, sei einmalig. „Sie haben die richtige Entscheidung getroffen“, so Brüx, der auf das Engagement von „Boschi“ für die Vereins- und Dorfgemeinschaft hinwies. Langjährig seien auch seine Mitgliedschaften in verschiedenen Vereinen. Alleine 27 Jahre gehöre er dem Vorstand der Vereinsgemeinschaft an, so die Bilanz von Brüx. Ähnlich groß ist das Engagement der Adjutanten Josef Baumanns und Mario Smeyts.

Dann kam der große Augenblick, und Bürgermeister Brüx öffnete die Schatulle mit der Festkette, um sie Wilfried Bosch umzuhängen. „Für mich ist es eine große Ehre, im Jubiläumsjahr die Festkette zu tragen“, freute sich der neue Würdenträger. „Ich bin auch stolz, als erster Festkettenträger die neue Plakette tragen zu dürfen“, so Bosch weiter. Er und eine Adjutanten seien gut vorbereitet, weil sie auf die starke Unterstützung ihrer Ehefrauen bauen konnten. Gespannt sei er auf den Ball des Festkettenträgers, den er diesmal aus einer völlig neuen Perspektive erlebe. „Ich freue mich darauf“, so Bosch.

Mit zu den Ehrengästen gehörten Roland Ledergerber, der Gemeindepräsident der Partnergemeinde Sevelen in der Schweiz, wie auch Freddy und Jeanette Hofmänner-Kobler. Die Feierlichkeiten begleitete musikalisch der Kirchenchor, der örtliche Musikverein und das Trommlerkorps.