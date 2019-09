Aula der Liebfrauenschule in Geldern : „Wildes Holz“ rockt mit „Höhen und Tiefen“

Das Trio „Wildes Holz“ kommt nach Geldern. Foto: Band

Geldern In Köln und Recklinghausen sind ihre Konzerte schon lange ausverkauft; in Geldern sind noch Karten zu haben: Karten für das Musikkabarett „Wildes Holz“ am Sonntag, 29. September, 18 Uhr, in der Aula der Liebfrauenschule in Geldern.

Auf vielfältigen Wunsch hat der Kunstverein Gelderland diese Ausnahmeband erneut eingeladen, die nicht nur „Freiheit für die Blockflöte“ fordert, sondern auch meisterhaft mit diesem Instrument umzugehen weiß. In ihrem neuen Programm verbinden „Wildes Holz“ Höhenflüge mit Tiefgang und Kraft mit Finesse. Von der klassischen Hochkultur zu den Niederungen der Popmusik ist es hier nicht weit: Menuett und Madonna trennt nur ein Saiten-Sprung und eine Blockflöte kann problemlos sowohl eine E-Gitarre als auch eine Rock-Röhre ersetzen. Tobias Reisige studierte an der Folkwang-Universität klassische Blockflöte und ist der wohl einzige Diplom-Jazz-Blockflötist Deutschlands, Markus Conrads spielt Kontrabass und Mandoline. Der aus Algerien stammende Djamel Laroussi übernimmt den Gitarrenpart. Neben Blockflöten-Versionen bekannter Rock- und Pophits stehen Klassik-Bearbeitungen in Holz-Akustik. Denn schwere Musik klingt am besten auf leichten Instrumenten – eine C-Blockflöte wiegt nur 95 Gramm.