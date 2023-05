Klassentreffen am Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern Großes Wiedersehen 25 Jahre nach dem Abitur

25 Jahre nach ihrem Abschluss am Friedrich-Spee-Gymnasium haben sich jetzt ehemalige Schüler und Schülerinnen in ihrer früheren Schule wiedergetroffen. Melanie Croonenbrock, Lehrerin am FSG, führte die Gruppe durch die alte Schule, gemeinsam schauten sich alle die Räume an, in denen sie früher in Kunst und Musik, in Physik oder Biologie unterrichtet wurden und erinnerten sich an besondere Lehrer und Ereignisse.