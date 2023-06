Rund um Straelen, Herongen, Wachtendonk Wieder Waldbrände rund um Herongen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Am Oberweg in Herongen liegt auch das alte Landschulheim. Am Dienstagabend nach Pfingsten, 30. Mai, brannte das Gebäude nieder. Zuvor hatte es bereits am Pfingstwochenende mehrere Brände rund um das Gebiet der Blauen Lagune gegeben. Die liegt gegenüber des alten Landschulheims. Ob und inwieweit alle Brände zusammenhängen und ob von einer Serie gesprochen werden kann, dass wäre momentan noch reine Mutmaßung, so ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Jeder Hinweis ist wichtig. Auffällig sei, dass die Feuer an den Wochenenden und an verlängerten Wochenenden auftreten, so Großmann. Auch er hofft für seine Kollegen von der Feuerwehr, dass der oder die Täter schnell gefunden werden.