Kein Internet, Festnetz und Kabel-TV in Geldern Wieder Ausfälle bei Vodafone

Es ist bereits die zweite größere Störung im Gelderner Vodafone-Netz in sehr kurzer Zeit. Anfang Oktober klagten Kunden in Walbeck über Ausfälle beim Mobilfunknetz. Ursache war eine defekte Klimaanlanlage, die dazu führte, dass die örtliche Mobilfunkstation an der Luciastraße immer wieder ausfiel. Vom 4. November an hatten dann laut Vodafone insgesamt 1380 Kunden in Geldern kein Mobilfunknetz mehr, da auch die sechs angebundenen Mobilfunkstandorte nicht mehr zur Verfügung standen, da zunächst die Anbindung an den Richtfunksammler in Walbeck erneuert werden musste. Auch einige E-Ladesäulen der Stadtwerke waren von dem Ausfall betroffen. Nach vier Tagen konnte das Problem beseitigt werden, teilte Vodafone seinerzeit mit. Auch in Kleve hatte es in November eine größere Störung gegeben, die rund 2100 Kunden betraf.