SL Natur-Energie Stiftung Kerken Kerkener Vereine können sich um Spenden bewerben

Drei Jahre nach Inbetriebnahme von acht Windenergieanlagen des Windparks Kerken werden aus den Erträgen des Jahres 2023 auch in diesem Jahr erneut lokale Vereine durch die SL Natur-Energie Stiftung gefördert und finanzielle Mittel an gemeinnützige Projekte und Initiativen mit Sitz in Kerken ausgeschüttet. Bewerbungen für eine Berücksichtigung bei der Ausschüttung der Fördermittel können noch bis zum 31. Mai per E-Mail an wilma.kueppers@kerken.de geschickt werden.