Info-Veranstaltung „Social Media für Unternehmen“ : Wie Unternehmen die sozialen Medien nutzen können

Simone de la Motte (links) und Kirsten Hammans (re.) von Agrobusiness Niederrhein mit den Referentinnen zum Thema Social Media: Vivian Pellens (Aktenkraft) und Antonia Cox (Pottburri). Foto: Agrobusiness Niederrhein

Geldern Die Netzwerkinitiative Agrobusiness Niederrhein informierte, wie Unternehmen Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, XING und Co nurtzen können. Die Referentinnen waren Vivian Pellens von der Firma Aktenkraft aus Geldern und Antonia Cox von Pottburri.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, XING und Co – alleine in Deutschland gibt es über 250 Online-Anwendungen, die zu den „sozialen Netzwerken“ zählen, so Vivian Pellens von der Firma Aktenkraft aus Geldern. Sie war eine von zwei Referentinnen bei der Info-Veranstaltung „Social Media für Unternehmen“, die bei Pellens Hortensien in Geldern stattfand.

Eingeladen hatte die 20 Teilnehmer die Netzwerkinitiative Agrobusiness Niederrhein“.

Mit ihrem Unternehmen Aktenkraft bietet Vivian Pellens anderen Unternehmen Dienstleistungen rund um Büro-, Verwaltungs-, Zertifizierungsaufgaben und Pressearbeit an. Beratung bezüglich der Zielgruppenanalyse und Contentplanung für Veröffentlichungen in den sozialen Medien zur Außendarstellung des Kunden gehören auch dazu. In ihrem Vortrag ging Pellens auf den Nutzen von sozialen Netzwerken für Unternehmen ein. Vorteile seien eine große Reichweite sowie die Möglichkeit, auch kurzfristig und spontan Informationen an viele Menschen verbreiten zu können. Außerdem ermöglichen es Plattformen wie Facebook, Instagram und LinkedIn, mit den Kunden im Austausch zu bleiben und die Kundenbindung zu erhöhen. Die Aufmerksam der Teilnehmer lenkt Pellens auf ihre Botschaft, indem sie plötzlich mit Konfetti wirft. „Es ist wichtig, sich als Unternehmen nicht von den vielen Versprechungen der sozialen Netzwerke blenden zu lassen. Vieles wird positiv angepriesen und schillernd bunt verkauft. Konfetti!“, so Pellens, und berichtet weiter: „Social Media sind wie ein unaufgeräumter Werkzeugkasten. Ja, wir können von der Nutzung profitieren. Aber es ist wichtig, sich vorab einige Gedanken zu machen und das für sich passende Werkzeug rauszusuchen, um nicht den Überblick zu verlieren und Kosten und Mühen unwirksam zu verschwenden“. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass klassische Kanäle wie Pressearbeit, Werbeanzeigen in Zeitungen, Fachzeitschriften, Radio und Fernsehen oder auch der traditionelle Flyer noch immer bedeutsame Mittel sind, um Werbung für das eigene Unternehmen zu machen.