Digitaler Treffpunkt : Kapellens Dorf-App ist gut gestartet

Kapellen Der digitale Marktplatz der Gelderner Ortschaft hat bereits mehr als 800 Nutzer. Damit sind die Erwartungen der Initiatoren weit übertroffen worden.

Etwas mehr als 2600 Menschen leben in Kapellen. Wenn viele von ihnen zusammenkommen wollten, traf man sich gerne im Bürgersaal. In Vor-Corona-Zeiten. Doch seit gut vier Monaten gibt es eine digitale Möglichkeit, Neuigkeiten auszutauschen und Hilfe anzubieten: die Dorf-App. Die hat die Startphase hinter sich und die Erwartungen der Initiatoren übertroffen.

Was van de Loo besonders freut: Auch die ältere Generation, die bei Facebook und Instagram eher selten zu finden ist, hat die App installiert. „Das ist ja Kapellen“, laute ein wichtiger Grund für die Teilnahme. Im Schaufenster des leerstehenden alten Friseurladens an der Langen Straße ist zusätzlich ein Bildschirm aufgestellt, auf dem alle Infos aus der App barrierefrei zu sehen sind.

Und die sind vielfältig. Immer mehr Vereine und Interessengemeinschaften haben sich laut van de Loo aufgeschaltet. Verstärkt nutzen in jüngster Zeit Gewerbetreibende die Kapellen-App, um auf ihre Angebote hinzuweisen. Ein Garten- und Zaunbauer habe so zwei Aufträge bekommen. „Vor lauter Freude hat er Jugendlichen von Arminia Kapellen Jacken spendiert“, so van de Loo. Die Tauschbörse und der Trödelmarkt laufen gut. Auch ehrenamtliches Engagement, etwa die Hilfe aus Kapellen für die Überschwemmungsgebiete im Ahrtal, lasse sich via App schnell und effizient organisieren.