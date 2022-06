Berufsbild : „Glücksbringer“ von einst sind Techniker

Kreis Kleve Der Beruf des Schornsteinfegers wandelt sich. Immer neue Aufgaben sind hinzugekommen. Und aus der Sicht von Stefan Welberts und André Peters ist die Zeit der „Einzelkämpfer“ vorbei.

Zu lange habe man sich im Beruf des Schornsteinfegermeisters als „Solist“ bewegt. Heute solle man, so beide unisono, mit gewachsenen Ansprüchen an das Berufsbild auch überzeugende Antworten auf die zurecht hohen Erwartungen der wachsamen Kundschaft geben können. Das Beachten der ökonomischen Dimension von Anschaffungs- und Errichtungskosten von Heizungsanlagen, die ökologische Dimension mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit, der Gesundheitsschutz und die Ansprüche an heimische Behaglichkeit seien allesamt Herausforderungen des Berufes geworden.

17 Mitarbeiter zählen die „Kehrprofis“ daher zur Stunde – bei fünf Gesellschaftern in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die an der Dorfstraße 35 in Materborn nun ihre noch junge Adresse besitzt. „Nicht nur die Herausforderungen des Fachkräftemangels lassen sich in einem großen Team, mit einer erkennbar überzeugenden Adresse, mit der Darstellung auch beruflicher Perspektiven deutlich besser lösen“, so der Diplom-Kaufmann, Schornsteinfegermeister und zertifizierte Gebäudeenergieberater Stefan Welberts.