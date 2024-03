Jugendwettbewerb „myDigitalWorld“ Schüler lernen im Wettbewerb Umgang mit KI

Volker Wissing, Minister für Verkehr und Digitales, ruft Schüler in Deutschland zur Teilnahme am Jugendwettbewerb „myDigitalWorld“ über Künstliche Intelligenz (KI) auf – und fordert eine frühzeitige Förderung von KI-Kompetenzen an Schulen. Im Zentrum des jährlichen Bundeswettbewerbs stehen Herausforderungen und Chancen im sicheren Umgang mit der KI.