Zu Gast bei Dercks in Walbeck Schüler forschen für mehr Nachhaltigkeit im Gartenbau

Ein gemeinsames Projekt der Schule an der Dorenburg aus Grefrath, Gartenbau Dercks aus Walbeck und dem Systementwickler ITQ aus Duisburg beschäftigt sich mit einer spannenden Aufgabe für die Technikklasse: Wie können Wasser, Energie und Dünger im Gartenbau eingespart werden? Die riesigen bunt blühenden Flächen der Gärtnereibetriebe sind ein bekanntes Bild am Niederrhein. Für die Versorgung der Pflanzen stehen dabei die sogenannten Gießwagen oder auch Kreiselregner bereit. Wie kann ein herkömmlicher Gießwagen so modifiziert werden, dass die Wassergaben nur in den Topf und nicht auch drum herum erfolgen? Das Netzwerk Agrobusiness Niederrhein hat die Mitgliedsunternehmen Dercks und ITQ zu dieser Frage mit der Schule aus Grefrath zusammengebracht und begleitet nun die Arbeiten der Klasse. Bisher haben die Schüler das Thema im Unterricht behandelt und schon erste Lösungsansätze entwickelt. Dabei kamen einige Fragestellungen auf, die es jetzt vor Ort im Gartenbaubetrieb zu klären galt. Christian Rütten, Direktor an der Schule, begab sich mit Tobias Schmitz, stellvertretender Schulleiter, und elf Schülern zu einer Exkursion zum Gartenbaubetrieb Dercks in Walbeck. Beide Lehrer unterrichten die 8. Klasse im Wahlpflichtfach Technik und Wirtschaft.