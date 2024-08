Neues Schwimmbad-Ranking So gut sind unsere Freibäder

Was gibt es Schöneres, als sich an einem heißen Sommertag unter freiem Himmel im Wasser abzukühlen. Doch nicht alle Freibäder schneiden gut ab. Manche Besucher ärgern sich über den Bademeister, andere monieren die zu kleine Liegewiese oder halten die labbeligen Pommes für ungenießbar. Das Vergleichsportal „Testberichte.de“ hat über 800.000 Online-Bewertungen zu mehr als 1700 Freibädern in Deutschland ausgewertet und daraus ein Freibad-Ranking erstellt.