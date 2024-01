Rainer Niersmann im Refektorium am Ostwall Mit Tanz und Gesang für den Straßenverkehr üben

Geldern · Rainer Niersmann war im Refektorium am Ostwall in Geldern zu Gast. Seit 1991 ist der Gelderner als Kinderliedersänger in ganz Deutschland unterwegs. Er möchte den Kindern spielerisch beibringen, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält.

22.01.2024 , 11:23 Uhr

Mit Tanz und Gesang für den Straßenverkehr üben Foto: Rüdiger Bechhaus

Von Fanny Moors