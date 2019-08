Kommentar „Unsere Woche“ : Die neue Welt des Radfahrens

Wird im Museum Schloss Moyland durch den Abend führen: Dirk Möwius, der Lokalchef der Rheinischen Post Redaktion in Geldern. Foto: WfG KK

Die Pedelecs haben unsere Alltagswelt verändert. Mehr Bewegungsfreiheit besonders für Senioren, aber auch neue Formen von Unfällen.

Wissen Sie, was ein Pedelec ist? Ich muss zugeben, dass wir uns im Redaktionsalltag mit dem Wort schwer tun. Bei Unfallmeldungen nutzen wir häufig den Begriff E-Bike – wohlwissend, dass Pedelec fachlich die richtige Wortwahl ist. Aber in der Alltagssprache ist die Bezeichnung noch nicht angekommen. Vielleicht gibt es bald ein griffiges Wort für das Elektrofahrrad, schließlich haben wir in Deutschland auch mit Handy einen weltweit einzigartigen Begriff fürs Mobiltelefon geschaffen, der auch noch schön englisch klingt. Das niederländische Bromfiets für Mofa zeigt möglicherweise den Weg.