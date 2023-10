Kulturring Straelen Klavierkonzert mit Kunst

In all den Jahren der pianistischen Tätigkeit erkannte Nicole Rudi ihre Gabe der Synästhesie, durch die sie Farben in der Musik wahrnimmt. Während Töne und Klänge erklingen, erscheinen Farbkompositionen vor ihrem inneren Auge in all ihren Texturen und Facetten, die sie nun als etablierte bildende Künstlerin auf die Leinwand bringt. Durch diese besondere Form der Wahrnehmung wird nicht nur ihr virtuoses Klavierspiel, sondern vor allem ihre Kunst zu einem einzigartigen Erlebnis.