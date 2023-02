Neues Mitglied im Verein Agrobusiness Niederrhein Ideen und Service für die Landwirtschaft

Kevin Kottsieper ist Geschäftsführer von MS Schippers in Kerken. Er selbst ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und hat Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft studiert. Internationale Erfahrungen konnte er in Nordamerika und Asien sammeln, bevor er 2019 zu MS Schippers kam. Er ist ein Beispiel für einen beruflichen Werdegang und eine Anstellung bei MS Schippers.