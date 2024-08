Modellprojekt am Niederrhein „Pig Data“ – Digitalisierung im Schweinestall

Um das System weiterzuentwickeln wird dieses in Kombination mit den Ohrmarken in landwirtschaftlichen Betrieben getestet. Der erste teilnehmende Betrieb war Landwirt Heinrich aus Heinsberg. Er hat in 2023 die ersten Ferkel mit passenden Ohrmarken versehen. Familie Heinrich testet seitdem den Health Injector und das Softwaresystem und gibt Rückmeldung zur Handhabung sowie zu Wünschen in der Datenverarbeitung.