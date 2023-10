Stadt Geldern baut weitere Haltestellen um Bushaltestellen in Geldern werden barrierefrei

Neben der Haltestelle „Rathaus“ umgebaut werden die Haltestellen Schulzentrum in Fahrrichtung Rheurdt, Albert-Schweitzer-Grundschule in Fahrrichtung Innenstadt und Krankenhaus in Fahrrichtung Geldern. In Pont baut die Stadt Geldern die Haltestellen Ponter Dorfstraße in Fahrrichtung Geldern und Justizvollzugsanstalt in Fahrrichtung Geldern um. Ein weiterer Umbau steht in Kapellen an der Haltestelle Marien-Grundschule an, und zwar in Fahrrichtung Geldern. Alle Geschäfte im Bereich der Baustellen bleiben erreichbar. Fragen zum Projekt beantwortet Dave Statetzny. Er ist im Gelderner Rathaus erreichbar unter Telefon 02831 398349.