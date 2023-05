Stefan Rouenhoff kritisiert Bundeskanzler Vom Flüchtlingsgipfel enttäuscht

Für Rouenhoff spitzt sich seit August 2022 die Lage zu. „Doch anstatt in dieser Krise zu führen spielt Bundeskanzler Scholz auf Zeit und zeigt den Kommunen die kalte Schulter“, so der CDU-Abgeordnete. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe am 28. April einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, der fordert, die finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der Versorgung und Aufnahme von Migranten nachvollziehbar und dauerhaft zu regeln, um den Kommunen Planungssicherheit in der Migrationspolitik zu geben. Dem vorausgegangen war ein Kommunalgipfel der Unionsfraktion zur Asyl- und Flüchtlingspolitik, der Ende März unter der parteiübergreifenden Beteiligung von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten aus ganz Deutschland in Berlin stattfand. Der Antrag der Unionsfraktion wurde im Plenum von den Ampel-Fraktionen abgelehnt, so Rouenhoff.