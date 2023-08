Zusammenhalt in der Ortschaft Walbeck Auf gute Nachbarschaft

In diesem Jahr feiern die Nachbarn das 50-jährige Jubiläum im Walbecker Tennisheim. Beim Grillen und gemeinsamen Essen sowie beim Schauen alter Fotos schwelgen die Nachbarn zusammen in Erinnerungen. Begonnen hat das Miteinander der verschiedenen Nachbarn im November 1972. Damals erreichte die Bewohner der Gegend ein Brief, in dem das erste Mal die Rede von der Gründung einer „Pumpengemeinschaft“ war. Vier Familien hatten diese Idee und um sie herum sammelten sich rasch viele weitere Interessierte.