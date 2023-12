„Ingrid-Kühne-Stiftungsfonds“ feiert ersten Geburtstag Mit Ingrid Kühne Kindern in Not helfen

Mittlerweile waren bereits 87385,11 Euro gesammelt worden. Die Gala sollte mit tollen Versteigerungen und einer Verlosung noch weitere Spenden bringen. Viele Kollege aus Comedy, Karneval und Kabarett unterstützen Ingrid Kühne mit Tickets oder Büchern, genauso natürlich Unternehmen aus der Region. Einige waren auch nach Xanten gekommen, um das Projekt mit einem Live-Auftritt voran zu bringen. Jürgen B. Hausmann und Ludger Kazmierczak strapazierten bis aufs Äußerste das Zwerchfell, während Chris Koch, Sänger der „Boore“ mit leisen Tönen und dem Song: „Ihr seid Helden!“ das Publikum restlos begeisterte. Mit Tränen in den Augen sagte dann auch Ingrid Kühne zu ihrem Publikum: „Ihr alle seid für mich Helden, wenn ich diese Summe jetzt lese." Denn als Markus Hermsen und Svea Kosius von der Volksbank am Ende das Banner ausrollten, war die Zahl sechsstellig. Sage und schreibe 107.000 Euro waren in nur einem Jahr gesammelt worden, die auch eins zu eins an die Kinder gehen, weil es keine Verwaltungskosten gibt. „Kinder sind unsere Zukunft. Und glückliche Kinder werden glückliche Erwachsene", sagte Kühne am Ende, bevor sie dem Publikum noch mal dankte und frohe Weihnachten wünschte.