CDU war zu Gast bei der Firma Lacet Niederrhein in Herongen Minihäuser als Zukunftsmodell

Wie werden wir in den nächsten Jahren wohnen, womit werden wir bauen, wer wird sich das Bauen, den Erwerb einer eigenen Immobilie überhaupt noch leisten können? Weniger Fläche verbrauchen, nachhaltig und umweltfreundlich, aber vor allem kostengünstig bauen? Diese Fragen haben Mitglieder der CDU Straelen, des Arbeitskreises Umwelt im Kreis Kleve und die CDA Kreis Kleve dazu bewogen, die Firma Lacet Niederrhein in Herongen zu besuchen. Dort werden individuelle, umweltfreundliche und nachhaltige kleine Holzhäuser – auch Tiny-Häuser genannt – in Handarbeit gefertigt.