Wie kommt Leben ins alte Refektorium Geldern?

Geldern Die Gelderner sollen das historische Gemäuer endlich wieder besuchen können. Die Politik sucht nach Konzepten dafür.

Das alte Refektorium ist der Speisesaal und einzig erhaltene Teil des Klosters Nazareth, das Anfang des 15. Jahrhunderts in Geldern gegründet wurde. Das Gemäuer hat die Jahrhunderte überdauert und gehörte zuletzt zum Kellergeschoss des Berufskollegs am Ostwall. Nun wird am Standort der Einkaufskomplex „Kapuzinertor“ gebaut. Im Zuge dessen wird das Refektorium mitsamt dem übrigen Teil der einstigen Berufsschule, der nicht abgerissen wird, in den Einkaufskomplex „eingemeindet“.